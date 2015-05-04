Часто задаваемые вопросы / F.A.Q
Версия: 25.05.2018

Часто задаваемые вопросы / F.A.Q


Важно: для редактирования конфигурационных (.cfg | .ini | .lst и.т.п.) а также командных (.cmd | .bat и.т.п.) файлов используйте AkelPad или Notepad++

1.Зачем нужна ваша сборка и какова ее структура?
2.Как лучше загружать вашу сборку: напрямую из файла-образа или распаковывать?
3.Как добавить вашу сборку на загрузочную/мультизагрузочную флешку?
4.Как загружать вашу сборку с флешки, но напрямую из файла-образа?
5.Как загружать вашу сборку, если PC современный (UEFI) и вообще не поддерживает режим Legacy?
6.Хочу обновить вашу сборку на флешке, как это сделать?
7.Как создать "с нуля" загрузочную флешку и перепаковать встроенные программы?
8.Какой программой лучше форматировать флешку?
9.Можно ли для создания загрузочной флешки использовать форматирование NTFS?
10.Как протеcтировать загрузку вашей сборки на VMware Workstation в режиме UEFI?
11.Работает ли в режиме UEFI загрузчик Grub4Dos?
12.Ошибка в VirtualBox: "Нужно расширение физических возможностей для поддержки систем ОЗУ с 4Гб"
13.Как отредактировать загрузочное меню вашей сборки?
14.Подходит ли ваша сборка для "древних" PC с объёмом RAM от 256mb и менее?
15.Как загрузить вашу сборку на PC где CPU не поддерживает NX инструкции?
16.Что такое "нативный" режим загрузки (Native Mode)?
17.Как установить Win8 на неразмеченный HDD в режиме UEFI + GPT с помощью WinNTSetup?
18.Ошибка Gimagex: "Opening WIM...please wait... ERROR: Unable to mount image."
19.Как в вашей сборке увеличить размер диска Boot(X:)?
20.Как в вашей сборке заменить обои на "Рабочем Столе" на собственные, но без изменения WIM-файла?
21.Как загрузить вашу сборку если на PC не установлена Windows, нет Floppy и CD-DVD приводов и BIOS не поддерживает загрузку с флешки?
22.Как добавить к вашей сборке какой-нибудь дистрибутив Linux Live?
23.Как добавить в меню вашей основной сборки загрузку "Acronis Boot CD/USB Sergei Strelec"?
24.Как самостоятельно обновить программу SmartFix в вашей сборке?
25.Как добавить в вашу сборку возможность использования языка ввода и раскладки клавиатуры, отличных от Русского и Английского?
26.Как внести собственные изменения/дополнения в реестр вашей сборки?
27.Как можно сделать экспорт/импорт WLAN-профилей, чтобы не вводить данные каждый раз вручную?
28.Я нашел/написал по-моему потрясающую программу/скрипт. Как выложить ее на вашем сайте?
29.Зачем нужны патчи-обновления для вашей сборки и как применять эти патчи?
30.Как добавить в вашу сборку образ Kaspersky Rescue Disk 2018?
31.Как установить/переустановить Windows с помощью вашей сборки?
32.Почему в режиме UEFI ваша сборка (x64) загружается, а (x86) не хочет, хотя на планшетах ситуация обратная?
33.Как можно загружать Linux ISO образы?